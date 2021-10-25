المومني :السياحة التعليمية ربما تكون بديلا عن برنامج الموازي

الوكيل الإخباري– قال رئيس لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب بلال المومني، إنه ضد البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، لكنه مع الإبقاء على البرنامج إذا لم يوجد له بديل.

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وأضاف المومني، خلال مداخلته بافتتاح اجتماع اللجنة لبحث اعتماد كليات الطب في الجامعات الأردنية اليوم الإثنين، أنّ البرنامج الموازي يعتبر من أبرز الروافد المالية للجامعات، مشيرا إلى أن الجامعات قد تتمكن من تفعيل السياحة التعليمية إذا ما استغلته بالشكل الصحيح.



وأشار إلى أنّ الجامعات تمتلك الطاقات لتحقيق مفهوم السياحة التعليمية أسوة بالسياحة العلاجية، مع الإشارة إلى أن بعض الجامعات لها باع طويل بهذا الأمر.



ونوه إلى أنّ جامعة العلوم والتكنولوجيا كانت تجلب سنويا 300 طالب طب من المملكة العربية السعودية، داعيا إلى ضرورة تعزيز السياحة التعليمية.



وتطرق إلى أن عدد الطلبة الأردنيين الذين سجلوا بالجامعات المصرية وصل إلى 2000 لكن جامعات المملكة أولى بهؤلاء الطلبة، ما دفعه لطرح الملف على وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الذي أجابه بأنه في حال مخاطبة رؤساء الجامعات بهذا الملف، فلا مانع لديه من التحاقهم بالجامعات الأردنية.