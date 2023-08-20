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الأحد، 20-08-2023 04:00 م

المومني: الطلبة المعيدين بتكميلية التوجيهي سيتقدمون على المنهاج القديم

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الوكيل الإخباري - أكد عضو لجنة التعليم والشباب النيابية السابق الدكتور بلال المومني أن الطلبة المعيدين على الدورة التكميلية المقبلة للثانوية العامة "التوجيهي" سيتقدمون على المنهاج القديم.اضافة اعلان


وقال المومني لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يتابع القضية بشكل شخصي مع وزير التربية والتعليم من أجل مصلحة الطلاب، لافتا إلى أن القرار اتخذ فيما سبق وتأكد منه مؤخرا من خلال اتصالاته مع الوزير والمعنيين في الوزارة.

وبشأن ما يتعلق في احتساب العلامات أشار إلى أن الطلبة المعيدين لاستكمال متطلب النجاح يتم احتساب العلامة الأعلى، ومن يعيد المادة لرفع المعدل ستحسب له العلامة الأحدث.

وكان أعلن مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة أن موعد الدورة التكميلية سيكون في كانون أول المقبل.

 




 

 


 

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