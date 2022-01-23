المومني تسأل الحكومة عن عوائدها من المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري

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- وجهت النائب صفاء المومني سؤالا إلى الحكومة حول رفع الضريبة والجمارك على مركبات الهايبرد، والعوائد التي جنتها الحكومة من المشتقات النفطية.وتاليا نص السؤال:1. ما الأهداف التي تسعى اليها الحكومة من رفع الضريبة والجمارك على المركبات الهايبرد؟2. كم يبلغ عائدات على جمارك مركبات الهايبرد لأخر اربع سنوات بالتفصيل لكل سنة على حدى؟3. كم يبلغ عائدات الحكومة من المشتقات النفطية لأخر اربع سنوات بالتفصيل؟4. كم تبلغ عائدات الجمارك من استيراد قطع سيارات الهايبرد؟5. لماذا لا تقوم الحكومة بتخفيض الجمارك والضرائب المفروضة على مركبات الهايبرد لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة والملوثة؟6. كم تبلغ عائدات تراخيص مركبات الهايبرد خلال الخمس السنوات الماضية؟