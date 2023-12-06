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الأربعاء، 06-12-2023 11:47 ص

المومني: تعديلات صندوق دعم الطالب ستحرم آلاف الطلاب من المنح والقروض الجامعية

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الوكيل الإخباري - رفض رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني التعديلات التي أجريت مؤخرا على نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات.اضافة اعلان


وقال المومني خلال جلسة رقابية، اليوم الأربعاء، إن التعديلات التي أجريت على النظام ستحرم آلاف الطلاب من حقهم بالمنافسة على منح وقروض صندوق دعم الطالب.

وأضاف أن التعديلات تمس مصلحة الطالب والمواطنين في ظل ظروف معيشية صعبة، داعيا إلى التراجع عنها.

وأشار المومني إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة للعمل على منع إجراء التعديلات واتخاذ ما يلزم لمصلحة الطالب.

 




 

 


 

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