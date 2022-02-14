المومني تنتقد نهج الحكومات في الاعتماد على جيوب المواطنين

الوكيل الإخباري - انتقدت النائب صفاء المومني نهج الحكومات في الاعتماد على جيوب المواطنين في إعداد الموازنات وجلب الإيرادات.

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وقالت المومني، اليوم الاثنين، خلال استكمال مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، إن الحكومة تعتمد على الضرائب والجمارك حتى باتت تبدع فيها دون أي حلول أخرى مثل جلب الاستثمارات.

وأضافت أن الموازنات المالية أصبحت مكررة خلال السنوات الأخيرة وتخلو من الحداثة والتطور؛ فالإصلاح الاقتصادي وهمي والإصلاح الإداري مليء بالترهلات والتشوهات.

كما دعت الحكومات إلى وقف الرواتب الفلكية في الهيئات والمؤسسات، وتوفير فرص العمل والحد من نسب البطالة المرتفعة وجذب الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين.