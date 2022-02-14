الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 12:17 م

المومني تنتقد نهج الحكومات في الاعتماد على جيوب المواطنين

pic_104995


الوكيل الإخباري - انتقدت النائب صفاء المومني نهج الحكومات في الاعتماد على جيوب المواطنين في إعداد الموازنات وجلب الإيرادات.

اضافة اعلان

 

وقالت المومني، اليوم الاثنين، خلال استكمال مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، إن الحكومة تعتمد على الضرائب والجمارك حتى باتت تبدع فيها دون أي حلول أخرى مثل جلب الاستثمارات.

 

وأضافت أن الموازنات المالية أصبحت مكررة خلال السنوات الأخيرة وتخلو من الحداثة والتطور؛ فالإصلاح الاقتصادي وهمي والإصلاح الإداري مليء بالترهلات والتشوهات.

 

كما دعت الحكومات إلى وقف الرواتب الفلكية في الهيئات والمؤسسات، وتوفير فرص العمل والحد من نسب البطالة المرتفعة وجذب الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين.

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620a82c67bef2

"المالية النيابية": الحكومة حسنت تحصيلها الضريبي والجمركي وفشلت في صرف النفقات الرأسمالية

22022812316105374958

توصية برفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين

image (2)

مالية الأعيان تبحث خطة عملها لمناقشة الموازنة العامة

0L5A0411

النواب يقر مشروع موازنة 2022 بالأغلبية

M63A9908

107 نواب تحدثوا خلال مناقشة الموازنة.. والتصويت مساء الاثنين

تطبيقات-النقل-الذكية

تحرك نيابي بشأن العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية

أخبار متعلقة
0L5A0245

النواب يستمع لرد الحكومة ويصوّت على الموازنة الاثنين

120223145439821583157

أوصت بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.. "المالية النيابية" تقر مشروعي "الموازنة والوحدات الحكومية"

1643721823665

سياحة الأعيان تلتقي مدير هيئة تنشيط السياحة

787e513f-9414-4957-a777-3e04b1932da8

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

152f47b33164fcd75efdc0d5f63e044e

800 محاولة اعتداء سيبراني على المؤسسات والقطاعات خلال 2021

WhatsApp Image 2022-01-16 at 1.59.00 PM

التيار النيابية: المرحلة المقبلة فارقة بتاريخ الحياة البرلمانية