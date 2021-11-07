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الأحد، 07-11-2021 01:27 م

المومني : قرار تطبيق التقويم المدرسي بكافة المراحل غير حكيم

بلال المومني


الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية بلال المومني، وجود تخبط بقرار وزارة التربية والتعليم أن قرار تطبيق التقويم المدرسي بكافة المراحل غير حكيم.

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وشدد المومني خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب اليوم الأحد بحسب رصد " الوكيل الإخباري" على أن قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية للطلبة أحدث حالة من الإرباك والتخبط لدى الطلبة وأولياء الأمور، فضلا عن وجود حالة من عدم الارتياح للقرار لفئة عريضة من الطلبة.


وأشار إلى إن اختصار شهر كامل من الفصل الدراسي الحالي سيضر بالعملية التعليمية وله انعكاسات سلبية على الطلبة.


وكانت قد أعلنت اللجنة أنها ستناقش في اجتماعها قرار وزارة التربية والتعليم بخصوص التعديل على التقويم المدرسي للعام الدراسي 2021-2022.


 




 

 


 

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