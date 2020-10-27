المومني: لا نعوض المتضررين من إعلانات المترشحين

الوكيل الإخبار ي- نصح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني المواطنين المتضررين من إعلانات المترشحين في الشوارع بتقديم شكوى.



وبين في تصريحات صحفية، ان امام المتضررين طريقين ، الأول تقديم شكوى للأجهزة الأمنية والثاني تقديم شكوى لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، ناصحا بالقيام بالأمرين معا، في حال وجود اضرار مادية نتيجة هذه الإعلانات.

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وأشار المومني الى ان الهيئة لن تعوض المتضررين من هذه الإعلانات ، وستعمل على ازالتها فقط وستوقع المترشح على تعهد بان لا يكرر ذلك ، وان يلتزم بالتعليمات.

وبين المومني ان الهيئة احالت مرشحا الى إلى الأمن العام اثر دعاية انتخابية مخالفة تسبب بتماس كهربائي في عامود كهرباء.



