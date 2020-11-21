السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

المانيا: 254 وفاة و22964 إصابة جديدة بكورونا

مستوطنون يهاجمون منزلا في الخليل

النائب السابق خالد البكار يعلن اصابته بفيروس كورونا

الهند: 564 وفاة و46232 إصابة جديدة بكورونا

قطر: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا

ترقب شعبي لإجراء حكومي عاجل للتيسير على الأردنيين

القبض على شخصين اعتديا على عامل وطن بالزرقاء

وزير الاشغال: 41 % نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الإرسال

أسعار الذهب السبت 21/11/2020

وفيات السبت 21/11/2020

السبت، 21-11-2020 12:19 م

المومني يرد على تقرير واشنطن بوست حول الانتخابات

5d3370a9-c4f4-43dd-9846-002b0bc952e1


الوكيل الإخباري - علق الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، حمل عنوان أثر الوباء على الانتخابات البرلمانية الأردنية، واعتبرت فيه ان انتخابات 2020 التي جرت قبل أيام هي الأقل ديمقراطية في تاريخ الأردن الحديث، وعلقت فيه على عدم تأجيل الانتخابات كما فعلت دول أخرى ، والنظام الانتخابي.

المومني قال في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك : اهتمام بعض المثقفين بتقرير الواشنطن بوست عن الانتخابات الاخيرة مستهجن بالفعل ،فليس في التقرير شيء زيادة عما نشر على الفيس بوك وقيل على السنة الاردنيين باستثناء ان تقرير الواشنطن بوست فتنوي يقسم الأردنيين.

اضافة اعلان

وأضاف المومني : يمكن ملاحظة ان الجريدة اعتمدت على شهادات اشخاص إما انهم قاطعوا الانتخابات او آخرين خسروها دون اي اشارة الى ان الانتخابات كانت مراقبة من جهات دولية ومحلية .


وتابع المومني : هناك اتهام مبطن بان الانتخابات هي السبب في ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا وهذا غير صحيح فتزايد الاعداد سبق الانتخابات بشهرين على الاقل .


وتابع المومني : هناك اتهام صريح للمجلس القادم بانه سيكون ضعيفا رغم ان ٩٨ شخصا من اعضائه هم من المنتخبين الجدد وليس لدى الصحيفة اية معلومات عنهم الا ما حصلت عليه من اراء نشرت على الفيس بوك.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
107583

بيان صادر عن النائب ايمن المجالي

49735183_1221416361316792_4785306455005724672_o

دعوة القوائم الانتخابية لإغلاق الحسابات البنكية

artworks-1fvzKJ3RTIUucKaz-hs7QlQ-t500x500

العرموطي رئيساً لكتلة الإصلاح النيابية

220204121724163405320

ترجيح موعد انعقاد أولى جلسات النواب

e373ec18-f00f-4c07-8f33-9ed5bd9c15c1

بدء مرحلة الطعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب الـ 19

خالد

المستقلة للانتخاب للوكيل : هنالك نواب ستسقط عضويتهم

أخبار متعلقة
235631-457856215

الإفتاء: المشاركة في الانتخابات أمانة

thumb

توضيح حول حبر الاقتراع خلال الانتخابات

1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

الكلالدة: هذه الفئات التي يسمح لها بالتنقل حتى إعلان نتائج الانتخابات

1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

وقف الدعاية والإعلان الانتخابي صباح يوم الإثنين

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

المعايطة: دول عديدة أجرت الانتخابات رغم كورونا

11201919123846653566327

الإبقاء على اسم الراحل يحيى السعود في دفاتر الاقتراع