المومني يرد على تقرير واشنطن بوست حول الانتخابات

الوكيل الإخباري - علق الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، حمل عنوان أثر الوباء على الانتخابات البرلمانية الأردنية، واعتبرت فيه ان انتخابات 2020 التي جرت قبل أيام هي الأقل ديمقراطية في تاريخ الأردن الحديث، وعلقت فيه على عدم تأجيل الانتخابات كما فعلت دول أخرى ، والنظام الانتخابي.



المومني قال في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك : اهتمام بعض المثقفين بتقرير الواشنطن بوست عن الانتخابات الاخيرة مستهجن بالفعل ،فليس في التقرير شيء زيادة عما نشر على الفيس بوك وقيل على السنة الاردنيين باستثناء ان تقرير الواشنطن بوست فتنوي يقسم الأردنيين.

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وأضاف المومني : يمكن ملاحظة ان الجريدة اعتمدت على شهادات اشخاص إما انهم قاطعوا الانتخابات او آخرين خسروها دون اي اشارة الى ان الانتخابات كانت مراقبة من جهات دولية ومحلية .



وتابع المومني : هناك اتهام مبطن بان الانتخابات هي السبب في ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا وهذا غير صحيح فتزايد الاعداد سبق الانتخابات بشهرين على الاقل .



وتابع المومني : هناك اتهام صريح للمجلس القادم بانه سيكون ضعيفا رغم ان ٩٨ شخصا من اعضائه هم من المنتخبين الجدد وليس لدى الصحيفة اية معلومات عنهم الا ما حصلت عليه من اراء نشرت على الفيس بوك.



