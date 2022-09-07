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الأربعاء، 07-09-2022 01:19 م

المومني يطالب باستيعاب الطلبة المسجلين على قوائم الاحتياط في المدارس

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

طالب النائب بلال المومني، وزارة التربية والتعليم باستيعاب كافة الطلبة المسجلين على قوائم الاحتياط ولم يتم قبولهم حتى الآن في المدارس.

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وقال المومني، خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، إن هناك آلاف الطلبة في كافة أنحاء المملكة وخاصة في مناطق الأطراف، ما زالوا بدون مدارس بعد انتقالهم من المدارس الخاصة.

 

وأضاف أنه كان الأجدر بأن تكون استعدادات وزارة التربية والتعليم أفضل لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن العامين الماضيين كان هناك فرصة لبناء مدارس تستوعب تزايد الإقبال على المدارس الحكومية.

 

ودعا المومني الوزارة إلى استيعاب الطلاب المسجلين على قوائم الاحتياط واستئجار مدارس في المرحلة الحالية.

 

بدوره أيّد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي مطالب النائب المومني معتبرا أن المشكلة تمتد لكافة المملكة.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري"، أن 20 ألف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية.

وقالت الوزارة إن أقل من 2600 طالب وطالبة مسجلين على قوائم الاحتياط لغاية الآن.

 

 




 

 


 

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