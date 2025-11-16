"الميثاق النيابية" تبحث تعديلات قانون خدمة العلم

02:00 م

الوكيل الإخباري- ناقشت كتلة الميثاق الوطني النيابية، برئاسة النائب الدكتور ابراهيم الطراونة، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025. اضافة اعلان





وقال الطراونة، إن الكتلة استمعت إلى ملاحظات ومداخلات أعضائها التي سيُدلون بها خلال الجلسة النيابية المقرر عقدها غداً لمناقشة مشروع القانون.



وأضاف الطراونة أن الكتلة كلّفت عدداً من أعضائها بمتابعة الأسئلة والملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع، والتنسيق مع الجهات المعنية وذوي الاختصاص لضمان مناقشة شاملة تسهم في تحسين بنود مشروع القانون وتعزيز فاعلية خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.