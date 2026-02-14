"الميثاق النيابية" تختتم لقاءها التشاوري في البحر الميت

05:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764279 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اختتمت كتلة الميثاق النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، اليوم السبت، أعمال اللقاء التشاوري الذي استمر على مدار يومين في البحر الميت، وخصص لبحث آليات تعزيز الدور النيابي للكتلة وتطوير أدائها المؤسسي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة السياسية والاقتصادية الراهنة. اضافة اعلان





وأكد الطراونة، في الجلسة الختامية، أن اللقاء شهد مناقشات معمقة تناولت تقييم الأداء خلال المرحلة الماضية، ووضع تصورات عملية للمرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الدور التشريعي عبر دراسة مشاريع القوانين بكفاءة واحترافية، وتقديم مقترحات نوعية تسهم في تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم المصلحة العامة ويواكب مسارات التحديث.



وأشار إلى أن الكتلة ستعقد لقاءً شهريًا منتظمًا لأعضائها لمتابعة تنفيذ التوصيات وتقييم الأداء وبحث المستجدات التشريعية والرقابية أولًا بأول، بما يعزز الانسجام الداخلي ويرسخ العمل المؤسسي المنظم.



وبين ان النقاشات ركزت على تفعيل الدور الرقابي من خلال استخدام الأدوات الدستورية بصورة منهجية ومسؤولة، بما يعزز مبدأ المساءلة والشفافية ويكرس التوازن بين السلطات، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور المسبق في القضايا المفصلية بما يعكس وحدة موقف الكتلة ويعزز تأثيرها تحت القبة.



بدورهم، شدد أعضاء الكتلة على ضرورة تكثيف العمل الداخلي خلال المرحلة المقبلة، عبر رفع وتيرة الاجتماعات الدورية، وتفعيل اللجان المتخصصة، وإعداد أوراق موقف ودراسات مساندة لمشروعات القوانين، إلى جانب تكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

تم نسخ الرابط





