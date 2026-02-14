السبت 2026-02-14 07:54 م

"الميثاق النيابية" تختتم لقاءها التشاوري في البحر الميت

ل
جانب من اللقاء
 
السبت، 14-02-2026 05:02 م
الوكيل الإخباري- اختتمت كتلة الميثاق النيابية،  برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، اليوم السبت، أعمال اللقاء التشاوري الذي استمر على مدار يومين في البحر الميت، وخصص لبحث آليات تعزيز الدور النيابي للكتلة وتطوير أدائها المؤسسي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة السياسية والاقتصادية الراهنة.اضافة اعلان


وأكد الطراونة، في الجلسة الختامية، أن اللقاء شهد مناقشات معمقة تناولت تقييم الأداء خلال المرحلة الماضية، ووضع تصورات عملية للمرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الدور التشريعي عبر دراسة مشاريع القوانين بكفاءة واحترافية، وتقديم مقترحات نوعية تسهم في تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم المصلحة العامة ويواكب مسارات التحديث.

وأشار  إلى أن الكتلة ستعقد لقاءً شهريًا منتظمًا لأعضائها لمتابعة تنفيذ التوصيات وتقييم الأداء وبحث المستجدات التشريعية والرقابية أولًا بأول، بما يعزز الانسجام الداخلي ويرسخ العمل المؤسسي المنظم.

وبين ان  النقاشات ركزت  على تفعيل الدور الرقابي من خلال استخدام الأدوات الدستورية بصورة منهجية ومسؤولة، بما يعزز مبدأ المساءلة والشفافية ويكرس التوازن بين السلطات، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور المسبق في القضايا المفصلية بما يعكس وحدة موقف الكتلة ويعزز تأثيرها تحت القبة.

بدورهم، شدد أعضاء الكتلة على ضرورة تكثيف العمل الداخلي خلال المرحلة المقبلة، عبر رفع وتيرة الاجتماعات الدورية، وتفعيل اللجان المتخصصة، وإعداد أوراق موقف ودراسات مساندة لمشروعات القوانين، إلى جانب تكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار الشركات المركزية تويوتا تطلق عروض رمضان على مجموعة واسعة من سيارات تويوتا في الأردن

ل

أخبار محلية الغذاء والدواء: تشكيل فريق لمتابعة عمليات التفتيش الميداني ورفع جودته

ب

أخبار محلية افتتاح بازار للمنتجات الريفية في إربد

ىىة

أخبار محلية صرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار للحسين للسرطان لتأمين 4.1 مليون مواطن

ا

أخبار الشركات مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً صافية بقيمة 201 مليون دينار في عام 2025 بارتفاع نسبته 26%

ل

أخبار محلية "صناعة العقبة": السلع الرمضانية متوفرة بكميات كافية

ل

أخبار محلية ورشة حول السياسات التجارية لقطاع الاستشارات الإدارية

ل

شؤون برلمانية "الميثاق النيابية" تختتم لقاءها التشاوري في البحر الميت



 






الأكثر مشاهدة