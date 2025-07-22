الميثاق النيابية تُشيد بجهود الخيرية الهاشمية لإيصال المساعدات لغزة

وقالت، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "الهيئة الخيرية الهاشمية" تقوم بعمل إنساني كبير تجاه الأشقاء في قطاع غزة، الذين يواجهون إبادة جماعية وحصارًا ظالمًا من قبل الاحتلال.
وعبرت الكتلة عن فخر الأردنيين واعتزازهم بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستمر، الأمر الذي أكسبها ثقة دول العالم والمنظمات المحلية والدولية.
وأكدت أهمية الانزالات الجوية التي تنفذها طائر
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