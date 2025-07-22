الميثاق النيابية تُشيد بجهود الخيرية الهاشمية لإيصال المساعدات لغزة

الوكيل الإخباري- أشادت كتلة الميثاق الوطني النيابية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانزالات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الملكي على القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تأتي استمرارًا للدور التاريخي الذي يضطلع به الأردن في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أشكال العدوان والحصار كافة.

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وقالت، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "الهيئة الخيرية الهاشمية" تقوم بعمل إنساني كبير تجاه الأشقاء في قطاع غزة، الذين يواجهون إبادة جماعية وحصارًا ظالمًا من قبل الاحتلال.



وعبرت الكتلة عن فخر الأردنيين واعتزازهم بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستمر، الأمر الذي أكسبها ثقة دول العالم والمنظمات المحلية والدولية.



وأكدت أهمية الانزالات الجوية التي تنفذها طائر ات تابعة لسلاح الجو الملكي، والتي سبق وأن شارك فيها جلالة الملك وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، حيث لاقت هذه الانزالات ترحيبًا عربيًا ودوليًا لأثرها الإنساني في تخفيف معاناة أهلنا في القطاع، والتي ساهمت في كسر الحصار عنه.