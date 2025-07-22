الثلاثاء 2025-07-22 08:13 م
 

الميثاق النيابية تُشيد بجهود الخيرية الهاشمية لإيصال المساعدات لغزة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري- أشادت كتلة الميثاق الوطني النيابية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانزالات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الملكي على القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تأتي استمرارًا للدور التاريخي الذي يضطلع به الأردن في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أشكال العدوان والحصار كافة.

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وقالت، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "الهيئة الخيرية الهاشمية" تقوم بعمل إنساني كبير تجاه الأشقاء في قطاع غزة، الذين يواجهون إبادة جماعية وحصارًا ظالمًا من قبل الاحتلال.


وعبرت الكتلة عن فخر الأردنيين واعتزازهم بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستمر، الأمر الذي أكسبها ثقة دول العالم والمنظمات المحلية والدولية.


وأكدت أهمية الانزالات الجوية التي تنفذها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي، والتي سبق وأن شارك فيها جلالة الملك وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، حيث لاقت هذه الانزالات ترحيبًا عربيًا ودوليًا لأثرها الإنساني في تخفيف معاناة أهلنا في القطاع، والتي ساهمت في كسر الحصار عنه.

 

ودعت "كتلة الميثاق النيابية" المجتمع العربي والدولي إلى تكثيف جهوده لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى إنهاء الحصار الجائر على القطاع الذي تفرضه حكومة الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري للقطاع، مؤكدة أن الدفاع عن الحق الفلسطيني هو جزء من ثوابت الدولة الأردنية، التي لن تحيد عنها، بقيادة جلالة الملك.

 
 
gnews

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شؤون برلمانية الميثاق النيابية تُشيد بجهود الخيرية الهاشمية لإيصال المساعدات لغزة



 
 





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