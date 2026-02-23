"الميثاق الوطني": الحكومة منفتحة على الآراء بشأن تعديلات "قانون الضمان"

وقال رئيس الكتلة النائب إبراهيم الطراونة في بيان، إن أعضاء الكتلة ركزوا على التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر والشيخوخة، ونقلوا جميع ملاحظات المواطنين حوله مشروع القانون للحكومة.
وبين أن رئيس الوزراء تعامل بجدية واهتمام مع هذه الملاحظات وأكد أن الحكومة منفتحة على كل الآراء والأفكار للخروج بقانون يحقق أعلى درجات التوافق الوطني، وبما يخدم مصلحة الموطنين، ويحافظ على حقوقهم على المدى القريب والبعيد.
وقال الطراونة: "في حال إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، فسيتم مناقشته بصورة موسعة داخل المجلس، بما يضمن دراسة جميع المقترحات بعناية، والنظر في أي تعديلات تحقق التوازن بين حقوق المشتركين واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبما يخدم المصلحة العامة، ويحافظ على متانة النظام التأميني".
وشدد الطراونة على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستمرار الحوار والتنسيق بما يدعم فاعلية العمل الوطني المشترك ويسهم في التعامل مع القضايا المطروحة بمسؤولية تامة.
-
أخبار متعلقة
-
"التربية النيابية" تواصل مناقشتها لمشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية
-
"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك
-
مجلس النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين
-
"التربية النيابية" تناقش مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026
-
النائب البدادوة: "يخسى ويهبى منطوقه" والأردن كله عسكر
-
القاضي يرفض الحديث عن قانون الضمان قبل وصوله رسمياً إلى البرلمان
-
القاضي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل تهديداً لأمن المنطقة
-
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون عقود التأمين اليوم