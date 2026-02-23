"الميثاق الوطني": الحكومة منفتحة على الآراء بشأن تعديلات "قانون الضمان"

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، كتلة حزب الميثاق الوطني، وجرت مناقشة الموضوعات المطروحة حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس الكتلة النائب إبراهيم الطراونة في بيان، إن أعضاء الكتلة ركزوا على التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر والشيخوخة، ونقلوا جميع ملاحظات المواطنين حوله مشروع القانون للحكومة.



وبين أن رئيس الوزراء تعامل بجدية واهتمام مع هذه الملاحظات وأكد أن الحكومة منفتحة على كل الآراء والأفكار للخروج بقانون يحقق أعلى درجات التوافق الوطني، وبما يخدم مصلحة الموطنين، ويحافظ على حقوقهم على المدى القريب والبعيد.



وقال الطراونة: "في حال إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، فسيتم مناقشته بصورة موسعة داخل المجلس، بما يضمن دراسة جميع المقترحات بعناية، والنظر في أي تعديلات تحقق التوازن بين حقوق المشتركين واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبما يخدم المصلحة العامة، ويحافظ على متانة النظام التأميني".