"الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

الوكيل الإخباري- بحثت كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب علي الخلايلة، عدداً من القضايا التنظيمية المتعلقة بعمل الكتلة خلال المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز التنسيق بين أعضائها، بما يسهم في تطوير الأداء النيابي وتعزيز حضور الكتلة تحت القبة.





وأكد الخلايلة أنه سيبقى على مسافة واحدة من الجميع، مشدداً على أهمية التعاون والتشاركية في التعامل مع مختلف القضايا والملفات المطروحة، بما يعزز الدورين التشريعي والرقابي للكتلة.



وأشار إلى حرص الكتلة على مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، والتعامل مع مختلف القضايا بروح من الانفتاح والتنسيق، بما يخدم الصالح العام ويعزز من فاعلية العمل النيابي.



من جهتهم، أشاد أعضاء الكتلة بالدور الذي قامت به الرئاسة السابقة، والجهود التي بُذلت خلال المرحلة الماضية، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق ومواصلة العمل بالنهج ذاته، بما يعزز حضور الكتلة ودورها في القضايا الوطنية.



وخلال الاجتماع، جرى بحث عدد من الأسماء لشغل بعض المواقع الشاغرة في المكتب الدائم، حيث ارتأت الكتلة تأجيل اتخاذ القرار إلى وقت لاحق، لإتاحة الفرصة لمزيد من التشاور بين الأعضاء، وفتح المجال أمام الترشح وفق الآليات الداخلية المعتمدة.





