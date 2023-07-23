النائبان الشديفات والبشير يلتقيان وفد شباب هيئة "كلنا الأردن"

الوكيل الاخباري - قال النائبان يزن الشديفات ودينا البشير، إن الشباب اليوم أمام فرصة حقيقية لتقديم أنفسهم للانخراط في الحياة السياسية والحزبية، وإحداث التغيير المنشود.



وأكدا، خلال لقائهما اليوم الأحد، بدار مجلس النواب، وفدًا من شباب هيئة كلنا الأردن / فرع البلقاء، أهمية تعزيز فكرة وثقافة العمل الحزبي عند الشباب، مُشيرين إلى أن مضامين خطابات جلالة الملك عبدلله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد تؤكد باستمرار أن الشباب هم من يرسمون معالم الحاضر والمستقبل، خصوصًا بعد إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية.

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