النائب أبو حسان: من أفتى للإخوان بتعريض الأردن للخطر؟

الوكيل الإخباري- وجّه النائب خالد أبو حسان، خلال جلسة نيابية ساخنة اليوم، انتقاداً لجماعة الإخوان المسلمين، متسائلاً : "من أفتى للإخوان المسلمين بتعريض الأردن للخطر؟" اضافة اعلان





وقال أبو حسان إن البيان الذي أصدره حزب جبهة العمل الإسلامي حمل الكثير من التضليل، إذ يكون الخطاب في الظاهر شكلًا، والمضمون شكلًا آخر تمامًا، ، مشيراً أن الهدف من هذه الخطوة كان جر الأردن إلى أزمة خطيرة .



وطالب بإنزال أقصى العقوبات السياسية ، والقانونية على كل من يحاول المساس بأمن الوطن، مؤكدًا أن أمن الأردن "خط أحمر"، لا يُمكن السكوت عن تجاوزه تحت أي مبرر أو غطاء سياسي أو أيديولوجي.