النائب أبو حسان: من أفتى للإخوان بتعريض الأردن للخطر؟

وقال أبو حسان إن البيان الذي أصدره حزب جبهة العمل الإسلامي حمل الكثير من التضليل، إذ يكون الخطاب في الظاهر شكلًا، والمضمون شكلًا آخر تمامًا، ، مشيراً أن الهدف من هذه الخطوة كان جر الأردن إلى أزمة خطيرة .
وطالب بإنزال أقصى العقوبات السياسية ، والقانونية على كل من يحاول المساس بأمن الوطن، مؤكدًا أن أمن الأردن "خط أحمر"، لا يُمكن السكوت عن تجاوزه تحت أي مبرر أو غطاء سياسي أو أيديولوجي.
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