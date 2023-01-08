النائب أبو حسان يشارك بتنفيذية الاتحاد البرلماني العربي

الوكيل الإخباري - شارك عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، النائب خالد أبو حسان، في أعمال الدورة الـ29 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت.

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وقال أبو حسان خلال الدورة إنه تم مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال كتقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية والمعنية بدراسة ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي، وتقرير لجنة الفريق القانوني والمعني بدراسة النماذج الاسترشادية غير الملزمة حول قوانين الجرائم البيئية والملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية، فضلا عن استعراض تقرير لجنة جائزة التميز البرلماني العربي الخاص باللائحة التنظيمية للجائزة وملفات المرشحين.



وأضاف أنه تم بحث استراتيجية الاتحاد للأعوام 2023 - 2026، ومشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2023، ومشروع جدول أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد.



وأكد ضرورة الانفتاح بين الدول العربية في المجال الاقتصادي والعمل التكاملي والاستفادة من الثروات الموجودة والقوة البشرية من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومواجهة كل التحديات التي تعيقها.



وكان النائب أبو حسان في بداية الاجتماع قد استنكر اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، مشددا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.