النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة

وتبين من خلال إجابة وزير الصحة على سؤال نيابي قدمه أبو حسان بأن الحضانة تتبع إداريا لمستشفى اليرموك ورقابياً لمديرية تنمية لواء بني كنانة ، كما أنها تضم 5 مربيات فقط بحسب أبو حسان .
وأضاف بأن المربيات يتحصلن على رواتبهن من الأقساط الشهرية التي يقوم بدفعها أولياء الأمور عن كل طفل في الحضانة ، حيث تتحصل المربيات على رواتبهن من ذوي الأطفال مباشرة .
ولفت إلى أن رواتبهن لا تخضع للضمان الاجتماعي ولا للحد الأدنى للأجور ، بسبب شح الإيرادات وتذبذب عدد الأطفال في الحضانة .
وطالب أبو حسان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بضرورة فرض غرامات بأثر رجعي على وزارة الصحة في هذا الملف ، مشيراً إلى أن الضمان الاجتماعي يقوم بهذا الإجراء لمؤسسات القطاع الخاص ، ولابد أيضاً من القيام لوزارة الصحة ، ومنح المربيات حقوقهن وإدراجهن في الضمان .
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