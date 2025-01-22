النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة

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الوكيل الإخباري- انتقد النائب خالد أبو حسان الترهل الإداري الموجود في الإدارات الحكومية، وذلك بعد أن أثار تحت القبة ملف الحضانة داخل مستشفى اليرموك في لواء بني كنانة بإربد . اضافة اعلان





وتبين من خلال إجابة وزير الصحة على سؤال نيابي قدمه أبو حسان بأن الحضانة تتبع إداريا لمستشفى اليرموك ورقابياً لمديرية تنمية لواء بني كنانة ، كما أنها تضم 5 مربيات فقط بحسب أبو حسان .



وأضاف بأن المربيات يتحصلن على رواتبهن من الأقساط الشهرية التي يقوم بدفعها أولياء الأمور عن كل طفل في الحضانة ، حيث تتحصل المربيات على رواتبهن من ذوي الأطفال مباشرة .



ولفت إلى أن رواتبهن لا تخضع للضمان الاجتماعي ولا للحد الأدنى للأجور ، بسبب شح الإيرادات وتذبذب عدد الأطفال في الحضانة .



وطالب أبو حسان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بضرورة فرض غرامات بأثر رجعي على وزارة الصحة في هذا الملف ، مشيراً إلى أن الضمان الاجتماعي يقوم بهذا الإجراء لمؤسسات القطاع الخاص ، ولابد أيضاً من القيام لوزارة الصحة ، ومنح المربيات حقوقهن وإدراجهن في الضمان .



