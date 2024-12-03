النائب أبو هنية تدعو الحكومة لبناء تحالف لمواجهة إسرائيل

وتساءلت أبو هنية اليوم الثلاثاء خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، إذا ما كان تحالف المملكة مع الولايات المتحدة كفيل بحفظ استقرار الأردن مع استمرار الدعم الأمريكي للاحتلال.
ودعت إلى التفكير بعودة خدة العلم والجيش الشعبي بعد المطالب الشعبية بعودتها وخاصة في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة والعالم.
كما دعت أبو هنية إلى العمل على ملف الأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال والعمل على استعادتهم.
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