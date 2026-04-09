النائب أندريه حواري: نسعى لإقرار قانون ضمان اجتماعي أكثر عدالة وشمولًا

وأوضح حواري، في تصريحات اليوم الخميس، أن اللجنة قامت بفتح الشمول ليشمل فئات جديدة، بما في ذلك أصحاب الرواتب الأعلى التي تبدأ من 3000، مؤكدًا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة في النظام.
وأضاف أن القانون المقترح يتضمن إدخال مهن جديدة ضمن مظلة الضمان، إلى جانب احتساب المكافآت والمخصصات، بما يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين.
وأشار حواري إلى أن اللجنة تأمل بإجراء تصويت على التعديلات يوم السبت المقبل، بما يخدم مصلحة المواطن ويحقق تطلعاته في نظام ضمان أكثر كفاءة واستدامة.
