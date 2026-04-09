النائب أندريه حواري: نسعى لإقرار قانون ضمان اجتماعي أكثر عدالة وشمولًا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أندريه حواري، إن اللجنة تعمل على إعداد قانون ضمان اجتماعي جديد يكون أفضل من القانون الحالي، من حيث توسيع قاعدة الشمول وتحسين المنافع للمواطنين.

وأوضح حواري، في تصريحات اليوم الخميس، أن اللجنة قامت بفتح الشمول ليشمل فئات جديدة، بما في ذلك أصحاب الرواتب الأعلى التي تبدأ من 3000، مؤكدًا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة في النظام.



وأضاف أن القانون المقترح يتضمن إدخال مهن جديدة ضمن مظلة الضمان، إلى جانب احتساب المكافآت والمخصصات، بما يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين.