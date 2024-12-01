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النائب أيمن البدادوة يمطر الحكومة بوابل من الأسئلة النيابية تتعلق بقطاعات حيوية

النائب أيمن البدادوة
النائب أيمن البدادوة
الأحد، 01-12-2024 10:48 م

الوكيل الإخباري-   في إطار دوره الرقابي، وجه النائب أيمن البدادوة، عضو حزب الاتحاد الوطني ضمن القائمة الحزبية، سلسلة من الأسئلة النيابية إلى الحكومة تتناول قضايا مهمة تلامس حياة المواطنين وتعزز مبدأ الشفافية والمساءلة.

السؤال الأول وجهه النائب إلى وزير المالية حول الغرامات الجمركية المفروضة على المركبات المستوردة والمجلسة في دول مجلس التعاون الخليجي. وطالب بتوضيح الآليات المعتمدة لفرض هذه الغرامات ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية، مؤكداً ضرورة تحقيق العدالة في التعامل مع القضايا الجمركية.

السؤال الثاني توجه به النائب إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، مستفسراً عن الأسس والمعايير التي تعتمدها الوزارة في تقديم المنح والقروض الجامعية. وشدد البدادوة على أهمية تحقيق العدالة في توزيع هذه المنح وضمان وصولها إلى مستحقيها.

السؤال الثالث جاء موجهاً إلى وزير النقل، حيث تساءل النائب عن الأسس والمعايير التي تعتمدها الوزارة في تحديد أسعار تراخيص العمل لسائقي التطبيقات الذكية. وأكد على ضرورة مراعاة حقوق العاملين في هذا القطاع وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وميسرة للمواطنين.

وأكد النائب البدادوة أن هذه الأسئلة تأتي في إطار تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على متابعة القضايا التي تهم الشارع الأردني. وشدد على أهمية التزام الحكومة بالشفافية في التعامل مع هذه الملفات الحيوية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

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