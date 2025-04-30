النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير

ودعا أبو عرابي في مقترحه إلى إيجاد خصم تشجيعي بنسبة (40%) يُمنح في حال تسديد المخالفات خلال فترة زمنية محددة.
ويهدف الاقتراح، الذي يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على ترخيص مركباتهم.
وأكد النائب العدوان في اقتراحه أهمية هذه الخطوة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على الالتزام بالقانون.
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