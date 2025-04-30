النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير

02:40 م

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الوكيل الإخباري- قدم النائب تيسير أبو عرابي العدوان مقترحًا إلى رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (143) من النظام الداخلي للمجلس، يدعو فيه إلى استحداث آلية لتقسيط مخالفات السير على المواطنين. اضافة اعلان





ودعا أبو عرابي في مقترحه إلى إيجاد خصم تشجيعي بنسبة (40%) يُمنح في حال تسديد المخالفات خلال فترة زمنية محددة.



ويهدف الاقتراح، الذي يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على ترخيص مركباتهم.



وأكد النائب العدوان في اقتراحه أهمية هذه الخطوة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على الالتزام بالقانون.