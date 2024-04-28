الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الفراية يرأس اجتماعا لمتابعة جهود إزالة الاعتداءات على مصادر المياه

رئيس مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحّي بالآخرين للحفاظ على القطب الواحد

حوارية في البلقاء حول شراكة الحكومة المفتوحة

سموتريتش لنتنياهو: إذا ألغيت اجتياح رفح فهذا يعني نهاية حكومتك

تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية 2023

مسؤول بحماس: غداً الاثنين سيتم تسليم الرد على مقترح الهدنة الجديد

الخصاونة يلتقي نظيره الماليزي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

مؤتمر جراحة السُمنة يوصي بعدم صرف أدوية التنحيف دون استشارة طبية

مقتل شخص بحادث إطلاق نار غربي ألمانيا

اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح

الأحد، 28-04-2024 02:29 م

النائب الأزايدة: الأردن يسير بخطى ثابتة لتعزيز مسيرته الديمقراطية

1714303712823


الوكيل الإخباري - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم الأزايدة، إن الأردن يسير بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بخطى ثابتة لتعزيز مسيرته الديموقراطية، مؤكداً ان الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة يجسد قوة الدولة ومنعتها في مواصلة مسيرة التحديث والتطوير وإنفاذ الاستحقاقات الدستورية.

اضافة اعلان


وأضاف الأزايدة لدى لقائه في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الاحد سفير جمهورية الباكستان الإسلامية، محمد أجمل إقبال، إننا امام مرحلة هامة وفرصة تاريخية تتطلب من جميع أطياف المجتمع الأردني انجاحها من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية.


وأكد خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة الأردنية الباكستانية، التي أرسى دعائمها قيادتا البلدين، وضرورة السعي لتعزيزها والبناء عليها على مختلف الصعد، لا سيما على الصعيد البرلماني والاقتصادي والسياحي وبما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين والشعبين الصديقين.


وشدد الأزايدة على ضرورة دعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده الرامية لوقف الحرب على غزة، داعياً إلى ضرورة حشد الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.


وثمن الأزايدة مواقف باكستان الداعمة للقضية الفلسطينية والداعية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيداً بالمساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها باكستان للهيئة الخيرية الهاشمية من أجل ايصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة.


من جهته، أشاد السفير الباكستاني بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات المشتركة مع الأردن في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية.

وقال، إن موقف بلاده يتطابق تماماً مع موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعياً الى تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإيصال المساعدات الاغاثية والإنسانية الى القطاع.


وأكد السفير اقبال ضرورة تنسيق الجهود بين البرلمانين الأردني والباكستاني وتبادل الخبرات بُغية تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A0260

اجتماعات اللجان ونشاطات النواب اليوم

4202426205453768342533

الفايز يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

1000464519

الأردن يشارك بالمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة

438118402_756233539956460_2024269220292125525_n

مجلس البرلمانيين الدولي برئاسة الأزايدة يعقد اجتماعه الأول

1714046965216

"الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية" تبحث ووفدا قطريا تعزيز العلاقات

1714047298527

وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الأردني

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-04-24 at 11.50.37 AM

الصفدي: علاقات أردنية مغربية عنوانها الثقة والتنسيق المستمر

WhatsApp Image 2024-04-21 at 2.05.53 PM

الصفدي: جيشنا وأمن الوطن وسيادته يتقدم على كل اعتبار

WhatsApp Image 2024-04-17 at 1.55.53 PM

الصفدي يرعى حملة وطنية للتبرع بالدم لغزة

WhatsApp Image 2024-04-16 at 3.10.55 PM

الصفدي وآل الشيخ: علاقات الأردن والسعودية قوية ومواقفنا راسخة في الدفاع عن فلسطين

78253004_3347301488678505_2546188734852759552_n

مكافآت وحوافز متقاعدي دائرة قاضي القضاة على طاولة النواب الثلاثاء

1711985625045

"إدارية الأعيان" تقر مشروعي قانون التخطيط والتعاون الدولي و"أمانة عمان"