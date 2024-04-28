النائب الأزايدة: الأردن يسير بخطى ثابتة لتعزيز مسيرته الديمقراطية

الوكيل الإخباري - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم الأزايدة، إن الأردن يسير بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بخطى ثابتة لتعزيز مسيرته الديموقراطية، مؤكداً ان الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة يجسد قوة الدولة ومنعتها في مواصلة مسيرة التحديث والتطوير وإنفاذ الاستحقاقات الدستورية.

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وأضاف الأزايدة لدى لقائه في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الاحد سفير جمهورية الباكستان الإسلامية، محمد أجمل إقبال، إننا امام مرحلة هامة وفرصة تاريخية تتطلب من جميع أطياف المجتمع الأردني انجاحها من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية.



وأكد خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة الأردنية الباكستانية، التي أرسى دعائمها قيادتا البلدين، وضرورة السعي لتعزيزها والبناء عليها على مختلف الصعد، لا سيما على الصعيد البرلماني والاقتصادي والسياحي وبما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وشدد الأزايدة على ضرورة دعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده الرامية لوقف الحرب على غزة، داعياً إلى ضرورة حشد الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.



وثمن الأزايدة مواقف باكستان الداعمة للقضية الفلسطينية والداعية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيداً بالمساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها باكستان للهيئة الخيرية الهاشمية من أجل ايصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة.



من جهته، أشاد السفير الباكستاني بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات المشتركة مع الأردن في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية.



وقال، إن موقف بلاده يتطابق تماماً مع موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعياً الى تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإيصال المساعدات الاغاثية والإنسانية الى القطاع.



وأكد السفير اقبال ضرورة تنسيق الجهود بين البرلمانين الأردني والباكستاني وتبادل الخبرات بُغية تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.