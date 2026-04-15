الأربعاء 2026-04-15 12:50 م

النائب الأول لرئيس مجلس النواب يدعو لتشكيل موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الإقليمية

الأربعاء، 15-04-2026 11:04 ص

الوكيل الإخباري- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أهمية توحيد المواقف العربية في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة اسطنبول التركية.


وقال عطية، إن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تشهد تصاعدا في التوترات والاعتداءات التي تمس سيادة الدول العربية وأمنها، مشددا على رفض وإدانة أي تدخلات خارجية أو انتهاكات تمس الأمن الوطني العربي، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على بعض الأراضي العربية والأردن.


وأشار إلى خطورة استمرار التصعيد في عدد من الدول العربية، معربا عن أمله في أن يعم الاستقرار دولا مثل السودان ولبنان، داعيا إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


وأكد أن القضية الفلسطينية تبقى في صلب التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية من انتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية وعرقلة جهود الإغاثة الإنسانية.


وحذر من أن استمرار هذه السياسات من مختلف الأطراف من شأنه أن يزيد من دوامة العنف ويقوض فرص الاستقرار، داعيا إلى ضرورة تشكيل موقف عربي موحد يسهم في وقف الانتهاكات وتحقيق التهدئة الشاملة.


وشدد عطية على ضرورة توحيد الجهود العربية في المحافل الدولية والبرلمانية، بما يعزز القدرة على الدفاع عن القضايا العربية، مجددا إدانة الاعتداءات التي تستهدف الأردن والدول العربية.


وفي ختام كلمته، أكد عطية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية إلى جانب دعم الشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا.

 
 


أخبار محلية إطلاق الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص

تكنولوجيا استخدامات غير متوقعة لمنفذ "الإيثرنت" في الكمبيوتر

فلسطين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار محلية السعودية توافق على مذكرة تفاهم مع الأردن لدعم التعاون الاقتصادي

فن ومشاهير هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

عربي ودولي إصابة 400 عسكري أمريكي منذ بدء العمليات ضد إيران

عربي ودولي واشنطن: تحجيم ورقة هرمز بانتشار عسكري

طب وصحة تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!



 






