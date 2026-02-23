النائب البدادوة: "يخسى ويهبى منطوقه" والأردن كله عسكر

الإثنين 2026-02-23 03:00 م

الإثنين، 23-02-2026 01:17 م
الوكيل الإخباري-  رد النائب أيمن البدادوة على ما جاء على لسان السفير الأمريكي في دولة الاحتلال الصهيوني بعبارة: "يخسى ويهبى منطوقه"، وذلك بعد تصريح الأخير الذي أشار فيه إلى قبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأكد البدادوة أن السفير الأمريكي لا يمثل إلا نفسه، مشدداً على أن الشعب الأردني بقيادته وجيشه ملتزم بالدفاع عن الوطن، قائلاً: "كلنا عسكر وطلاب شهادة في سبيل الوطن".
 
 


