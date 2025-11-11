النائب البدادوة يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

11:06 ص

الوكيل الإخباري- دعا النائب أيمن البدادوة إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.





وقال البدادوة خلال القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 تحت قبة البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن زيادة الرواتب باتت استحقاق في ظل الزيادة المفرطة بالأسعار وارتفاع معدلات التضخم.



وأضاف أن نحو 80% من الموازنة للعام المقبل مخصصة للرواتب وخدمة الدين العام للدولة.



وأشار البدادوة إلى أن عجز الموازنة لعام 2026 يقدر بنحو 2 مليار دينار.