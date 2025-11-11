النائب البدادوة يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

وقال البدادوة خلال القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 تحت قبة البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن زيادة الرواتب باتت استحقاق في ظل الزيادة المفرطة بالأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن نحو 80% من الموازنة للعام المقبل مخصصة للرواتب وخدمة الدين العام للدولة.
وأشار البدادوة إلى أن عجز الموازنة لعام 2026 يقدر بنحو 2 مليار دينار.
-
أخبار متعلقة
-
نواب: موازنة 2026 مكررة.. وتعتمد على تدوير العجز والاقتراض
-
السليحات يتوقع الانتهاء من مناقشات مشروع قانون الموازنة خلال ثلاثة أسابيع
-
القاضي يترأس اجتماع المكتب التنفيذي في مجلس النواب
-
القاضي يلتقي السفير الكويتي
-
مذكرة نيابية تطالب بتثبيت عمال المياومة في الاردن
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يعلن تقريره السنوي للعام البرلماني الأول تأكيدًا لنهج الشفافية والمساءلة
-
العين ياغي تشارك في اختتام قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
الجراح تلتقي وزير التربية لبحث مطالب أهالي البادية الشمالية وتحسين الواقع التعليمي