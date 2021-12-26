النائب البدول توجه سؤالين لوزير المياه - تفاصيل

الوكيل الإخباري - وجهت النائب زينب البدول أسئلة لوزير المياه تتعلق بقيمة المبالغ المالية السنوية التي يتم اقتطاعها من التذكرة الموحدة في البترا لصالح وزارة المياه، وسألت البدول عن مجموع تلك الاقتطاعات خلال السنوات من 2014 ولغاية 2019، كما استعلمت عن كلفة مشاريع المياه والصرف الصحي التي نفذتها وزارة المياه في اقليم البترا خلال تلك الفترة.



وردت وزارة المياه بأن قيمة الاقتطاعات خلال تلك الفترة بلغت ما يقارب ثلاثة ملايين و308 آلاف دينار، كما بلغت كلفة مشاريع المياه والصرف الصحي التي قامت سلطة المياه بتنفيذها لتلك الفترة حوالي 3 ملايين و 510 آلاف دينار.



وأشارت البدول أن قطاع المياه في البترا يحتاج إلى مزيد من التطوير والتحسين كما ونوعا، وأن وزارة المياه أصبحت تعتمد على ايرادات التذكرة الموحدة لإنجاز مشاريعها بشكل شبه كامل، ما يزيد العبء على سلطة إقليم البترا.

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