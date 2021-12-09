النائب الجبور تسأل الحكومة عن عدم التزام سوريا بكميات المياه للأردن

الوكيل الإخباري

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- وجهت رئيس لجنة المرأة والاسرة النيابية النائب عبير الجبور سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا المبرمة في العام 1987.وجاءت أسئلة الجبور استنادا الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب وتاليا الأسئلة:1- ما حصة المملكة بناء على إتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الاردن وسوريا (1987)؟2- كم حجم المياه التي وصلتنا من الإتفاقية منذ توقيعها؟3- كم حجم الكميات التي لم يلتزم بها الجانب السوري؟4- هل هناك أي مبررات من الجانب السوري لعدم الالتزام بتزويد الاردن للمياه؟5- هل هنالك مستجدات بشأن تعديل بنود الاتفاقية؟6- هل كان لعدم الإلتزام من الجانب السوري بالاتفاقية اي اضرار اقتصادية على الأردن؟7- هل هنالك إتفاقيات أخرى جديدة مع الجانب السوري بشأن تزويد الاردن بالمياه؟