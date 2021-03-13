النائب الجبور: صحة المواطن تسمو على كل شيء

الوكيل الاخباري -

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أعربت رئيس لجنة المرأة النيابية المهندسة عبير الجبور، عن اسفها لحادث مستشفى السلط، الذي أودى بحياة عدد من المرضى جراء نقص بمادة الاكسجين في المستشفى.ووصفت النائب الجبور، الحادث بانه آليم واصاب كل الاردنيين، مشددة على ضرورة ان يكون ادارة حازمة بموضوع الملف الصحي بمختلف مجالاته.وقدمت النائب الجبور التعازي لعائلات المتوفين بالحادث آلاليم الذي اصاب الوطن باكمله، مطالبة ان يعي الجميع مسؤولياته، وان نتعاون ونتعاضد لحل المشاكل والقضايا التي تواجه القطاع الصحي.واشارت الى ان الملف الصحي وقضية المستشفيات مهمة جدا وتمس الامن المجتمعي ما يتطلب ان يكون هناك وقفة حقيقية تراجع الجهات المعنية من خلالها كل المشاكل التي يواجهها القطاع الصحي برمته.وشددت على ضرورة ان يكون هناك ادارة حازمة بهذا الملف لتجنيب الوطن خسائر اخرى تتعلق بالجانب الصحي، داعية في نفس الوقت، إلى محاسبة جميع المسؤولين عن حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط.وطالبت النائب الجبور، بضرورة فتح تحقيق فوري للوقوف على تفاصيل هذه الكارثة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.وقالت ان حياة المواطنين وصحتهم تسمو على كل شيء ولا يجوز الاستهتار بها الى هذا الحد، متمنية الشفاء العاجل للمرضى.