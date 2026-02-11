النائب الجراح خارج حزب العمال بعد تأييد المحكمة العليا لقرار الفصل

ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًا لا مجال فيه للطعن أو العودة.
