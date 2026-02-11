النائب الجراح خارج حزب العمال بعد تأييد المحكمة العليا لقرار الفصل

11:04 ص

الوكيل الإخباري- أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال.





ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًا لا مجال فيه للطعن أو العودة.



