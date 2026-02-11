الأربعاء 2026-02-11 01:07 م

النائب الجراح خارج حزب العمال بعد تأييد المحكمة العليا لقرار الفصل

الأربعاء، 11-02-2026 11:04 ص
الوكيل الإخباري-   أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال.اضافة اعلان


ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًا لا مجال فيه للطعن أو العودة.
 
 


