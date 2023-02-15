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الأربعاء، 15-02-2023 03:56 م

النائب الحيصة يدعو لدعم الأردن في البنى التحتية والمياه

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الوكيل الإخباري - أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة، ضرورة دعم الأردن في مجالات البنى التحتية، خصوصًا في موضوع المياه، نظرا لقلة المصادر المائية، فضلا عن موجات اللجوء التي تعرض لها الأردن خلال الفترات السابقة.

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جاء ذلك خلال انطلاق اعمال جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لعام 2023، التي عقدت في نيويورك، بمشاركة الوفد البرلماني الأردني، برئاسة الحيصة.


ويضم الوفد النيابي الأردني، الذي يشارك المؤتمر وتستمر أعماله يومين، كلا من النواب: محمد بني ياسين ويحيى عبيدات ورائد السميرات وحسين الحرا سيس.


وقال الحيصة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة، التي انعقدت تحت عنوان "الماء للجميع على كوكب الأرض" بحثت محاور "التوقف عن الهدر والاستثمار في المستقبل".

وقال أعضاء الوفد النيابي الأردني، ان الهدف من جلسة الاستماع الحالية هو إعطاء الحكومات والبرلمانات ومجتمع الأمم المتحدة منظورا نقديا بشأن تحديد العوامل التي تغير قواعد اللعبة من أجل مواجهة الأزمة الملحة للمياه بشكل أفضل وخلق بيئة صحية قائمة على التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.


بدوره، سلط رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، الضوء على أهمية الشراكة "القوية والاستراتيجية" بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لرأب الفجوة بين الأفكار على الصعيدين العالمي والوطني وإيجاد حلول للقضايا العالمية.


من جهته، أشار رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، إلى أن جلسة الاستماع هذه تعتبر مثالا على طريقة الحوار الذي يجب أن يسود بين الأمم المتحدة والبرلمانات، للتغلب على مشاكل الساعة.


وشدد باتشيكو على ضرورة الانخراط في محادثات صادقة لإيجاد حلول لمشكلة تتجاوز الحدود وتهدد بإثارة النزاعات بين البلدان خاصة في مسألة المياه.

 




 

 


 

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