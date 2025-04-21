النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن

12:40 م

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الوكيل الإخباري- قال النائب زهير الخشمان، رئيس حزب الاتحاد الوطني الأردني، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أنه لولا يقظة أجهزتنا الأمنية الباسلة، لكنا الآن نحصد ضحايانا"، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية في حماية أمن واستقرار الوطن. اضافة اعلان





وتساءل الخشمان صراحةً عن العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة قانونًا، مضيفًا: "نقولها بصوت عالٍ: لا مجاملة ولا تهاون مع أي جهة تتستر خلف شعارات سياسية، بينما تتحرك بتوجيهات خارجية مشبوهة."



ودعا النائب إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين وكل نشاط تابع لها أو مرتبط بها، معتبرًا أن السكوت أو التبرير "لم يعد مقبولًا"، وأن المزاودة ورفع الصوت أصبح مكشوفاً للشارع الأردني الواعي".



و طالب الخشمان باسم حزبه، بتجميد عضوية كتلة جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب، في حال لم تُصدر الكتلة بيانًا واضحًا وصريحًا يدين العملية الإرهابية، التي أحبطتها الأجهزة الأمنية.

