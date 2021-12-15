النائب الخلايلة: النواب ليسو رعايا فقط للموافقة والتوقيع.. ويكفي غُبناً

الوكيل الاخباري - دعا النائب الدكتور أحمد الخلايلة النواب إلى تعديل المادة 33/1 من الدستور، والعمل على جعل جميع الاتفاقيات تمر بموافقة مجلس الأمة سواء ترتب كلف مادية أو لا.

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وتسائل الخلايلة: ماذا حققنا منذ عام 1994 إلى الآن؟ منتقدا تصريحات رئيس وزراء أسبق قال أننا حققنا اعتراف "اسرائيل" بنا، معلقاً بأننا حققنا اعتراف كيان مسخ عنصري بنا.

وقال: لماذا نرضى الدنية ونحن أصحاب الأرض واًصحاب حق؟ هل أصبحت الحكومات عاجزة عن صنع القرار وأصبحت مهمتها تمرير القرارات هنا وهناك؟ قائلا: أعان الله الشعب على هذه الحكومات.

وأكد الخلايلة أن النواب ليسو رعايا فقط للموافقة والتوقيع، ولا يجوز أن تأتي الحكومة قبل فترة وتقول "وقعنا"!!، قائلا يكفي غبناً، وهل أصبح اليوم المطلوب هو فقط الترقيع.

وطلب الخلايلة احضار وزير مياه أسبق قال إن لدينا مياه تكفي لـ500 عام مقبلة، حتى نعلم نوقع أم لا.