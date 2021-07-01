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النائب الدغمي: الأردن يشكل العمق الاستراتيجي للعراق

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الخميس، 01-07-2021 11:44 م

النائب الدغمي: الأردن يشكل العمق الاستراتيجي للعراق

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول العراق وفلسطين وسورية ولبنان، النائب المحامي عبد الكريم الدغمي، أن الأردن هو العمق الاستراتيجي للعراق كما أن العراق يُشكل عمقاً استراتيجياً للمملكة.اضافة اعلان


وقال، خلال لقاء اللجنة بدار مجلس النواب اليوم الخميس، السفير العراقي لدى المملكة حيدر العذاري، أن العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الأردن والعراق تتسم بالعمق والتاريخ على مختلف الصعد، وتجمعها وحدة الدم والمصير المشترك، الأمر الذي يدفعنا إلى تعزيزها وادامة التنسيق والتشاور في المجالات كافة لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

 




 

 


 

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