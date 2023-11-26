النائب الذنيبات : اللجنة القانونية تبحث مع مختصين الاتفاقيات مع الاحتلال



الوكيل الاخباري - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات ان اللجنة تبحث مع المختصين الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي، خاصة اتفاقية السلام والاتفاقيات التجارية الأخرى على رأسها اتفاقية الغاز.



وأشار خلال جلسة للجنة اليوم، انه سيتم التباحث حول سير هذه الاتفاقيات وهل يملك مجلس النواب القدرة على إجراء ما يلزم في هذه الاتفاقيات، بعد العدوان الاسرائيلي على غزة.



ونوه إلى ان الجانب الثاني الذي سيتم التباحث فيه الملاحقة القانونية لجرائم الاحتلال في غزة والضفة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحركت للتحقيق في جرائم الاحتلال .

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