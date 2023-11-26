الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

التهاب رئوي غامض يتفشى بالصين والسلطات تستبعد وجود فيروس جديد

الصفدي يبدأ زيارة عمل لبرشلونة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

إرجاء جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء

وزير الطاقة: عقد سفينة الغاز العائمة في العقبة ينتهي في 2025

نيويورك تايمز: إسرائيل ألقت قنبلتين تزنان 2000 رطل على جباليا في 31 أكتوبر

القسام تنعى عددا من أبرز قادتها ومقاتليها ضمن معركة طوفان الأقصى

ترجيح تخفيض أسعار المحروقات بالاردن الشهر المقبل بهذه النسب

الخرابشة: الحكومة باعت حصتها من اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية للمصفاة

وفا: الاحتلال يخترق الهدنة ويصيب 7 فلسطينيين بالرصاص في غزة

وزير الطاقة: الاحتياط من الغاز في الأردن يكفي 60 يوماً

عاجل

القسام تنعى عددا من أبرز قادتها ومقاتليها ضمن معركة طوفان الأقصى

الأحد، 26-11-2023 11:43 ص

النائب الذنيبات : اللجنة القانونية تبحث مع مختصين الاتفاقيات مع الاحتلال

5



الوكيل الاخباري - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات ان اللجنة تبحث مع المختصين الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي، خاصة اتفاقية السلام والاتفاقيات التجارية الأخرى على رأسها اتفاقية الغاز.

وأشار خلال جلسة للجنة اليوم، انه سيتم التباحث حول سير هذه الاتفاقيات وهل يملك مجلس النواب القدرة على إجراء ما يلزم في هذه الاتفاقيات، بعد العدوان الاسرائيلي على غزة.

ونوه إلى ان الجانب الثاني الذي سيتم التباحث فيه الملاحقة القانونية لجرائم الاحتلال في غزة والضفة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحركت للتحقيق في جرائم الاحتلال .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
نواب

إرجاء جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء

44

الخرابشة: الحكومة باعت حصتها من اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية للمصفاة

095dcf33-0add-4282-b61d-40fa9c29ba77

وزير الطاقة: الاحتياط من الغاز في الأردن يكفي 60 يوماً

1020211881525951227730

الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال على طاولة اللجنة القانونية النيابية اليوم

3

رئيس لجنة فلسطين النيابية: الأردن داعم ومساند لفلسطين

1700761445049

النائب العجارمة: الأردن أول من كسر الحصار المفروض على غزة

أخبار متعلقة
655d9611492c0

جلسة نيابية رقابية اليوم تتضمن ردودا على أسئلة

ef0b9cb4-df5f-4fc5-8de2-63ebfea927b8

الصفدي: الحفاظ على جبهة الأردن الداخلية يفوت الفرصة على الأصوات غير الواعية

نواب

بيان صادر عن مجلس النواب - فيديو

63217_20_1700385645

الصفدي: اجتماع لمراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال

6559de1b878b5

الصفدي: أي إنسان ضد القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة يعتبر خائنا للضمير

10202312124333233343813 (1)

خارجية النواب تدين اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة