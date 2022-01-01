النائب الربابعة: النواب الذين اشتركوا بمشاجرة المجلس لن يحضروا جلسة الأحد

الوكيل الاخباري

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- قال عضو مجلس النواب جعفر الربابعة إن أطراف مشاجرة النواب لن يحضروا جلسة يوم الأحد.وأكد الربابعة في تصريح لقناة المملكة أن الأمور تتجه للحل.ويعقد مجلس النواب الأحد جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، بعد رفع الجلسة الثلاثاء إثر فوضى وعراك بالأيدي بين النواب.وحُدد موعد الجلسة اللاحقة الأربعاء ثم الخميس، ليستقر الموعد على يوم الأحد.واشتكى النائبان شادي فريج وأندريه حواري لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي الذي اشتكى بدوره على النواب شادي فريج وأندريه حواري وفادي العدوان وعبدالرحمن العوايشة وأحمد السراحنة ووائل رزوق.وأوضحت مصادر نيابية أن المجلس سيشرع باستكمال إقرار مشروع التعديلات الدستورية قبل الشروع بالشكاوى والتحقيقات من قبل اللجنة القانونية بخصوص أحداث جلسة الثلاثاء.