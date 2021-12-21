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الثلاثاء، 21-12-2021 12:51 م

النائب الرواشدة يسأل عن رواتب سمر نصار وعدنان حمد

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الوكيل الإخباري - وجه النائب ماجد الرواشدة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول راتب أمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار ورواتب الجهاز الفني لتدريب المنتخب الوطني بقيادة العراقي عدنان حمد.

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وطلب الرواشدة في سؤاله بيان المؤهلات العلمية لأمين عام اتحاد كرة القدم، وكذلك قيمة عقد المدرب السابق للمنتخب وجهازه المساعد.

 

كما تساءل عن عدد الموظفين والمستشارين في اتحاد كرة القدم، وعدد المستشارين غير الأردنيين مع بيان قيمة رواتبهم.

 

ورفضت نصار في وقت سابق طلب عدد من النواب الكشف عن قيمة راتب المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي عدنان حمد، وراتبها كأمين عام للاتحاد.

 




 

 


 

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