النائب السراحنة يطالب بالتعليم الجامعي المجاني للأردنيين

وقال السراحنة اليوم الثلاثاء خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب إن زيادة القروض لطلبة الجامعات حل لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يخفف من عبء التعليم.
وأضاف أنه يجب العمل أيضا على تخفيض تكاليف الرسوم الجامعية الفلكية على حد تعبيره وصولا إلى مجانية التعليم في الأردن.
ودعا السراحنة إلى ربط خطط الحكومة التي وردت في البيان الوزاري بمدد زمنية محددة توجب المحاسبة في حال التخلف عنها أو عدم تنفيذها.
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