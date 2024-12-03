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النائب السراحنة يطالب بالتعليم الجامعي المجاني للأردنيين

جانب من الكلمة
جانب من الكلمة
الثلاثاء، 03-12-2024 11:16 ص
الوكيل الإخباري- طالب النائب أحمد السراحنة الحكومة بالعمل على تحقيق التعليم الجامعي المجاني لكل الأردنيين.اضافة اعلان


وقال السراحنة اليوم الثلاثاء خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب إن زيادة القروض لطلبة الجامعات حل لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يخفف من عبء التعليم.

وأضاف أنه يجب العمل أيضا على تخفيض تكاليف الرسوم الجامعية الفلكية على حد تعبيره وصولا إلى مجانية التعليم في الأردن.

ودعا السراحنة إلى ربط خطط الحكومة التي وردت في البيان الوزاري بمدد زمنية محددة توجب المحاسبة في حال التخلف عنها أو عدم تنفيذها.
 
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