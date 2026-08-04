الثلاثاء 2026-08-04 01:28 م

النائب السعود لوزير الصحة: "حوّل" المركز الصحي في حي الطفايلة إلى روضة أو "سكره" !

النائب السعود لوزير الصحة: "حوّل" المركز الصحي في حي الطفايلة إلى روضة أو "سكره" !
النائب السعود لوزير الصحة: "حوّل" المركز الصحي في حي الطفايلة إلى روضة أو "سكره" !
 
الثلاثاء، 04-08-2026 12:22 م
الوكيل الإخباري-   دعا النائب سليمان السعود وزير الصحة إلى زيارة المركز الصحي في حي الطفايلة، والاطلاع ميدانياً على واقع الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة، في ظل ما وصفه بمعاناة المركز من نقص في الكوادر والمعدات.اضافة اعلان


وقال السعود، خلال جلسة مجلس النواب، إنه "محمل بأمانة من أبناء حي الطفايلة"، داعياً وزير الصحة إلى زيارة المركز والوقوف على احتياجاته والمعاناة التي يواجهها في ظل النقص الحاصل في الكوادر والمعدات.

وختم السعود حديثه بعبارة: "حوّله لروضة أو سكّره"، في إشارة إلى عدم رضاه عن مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المركز لأهالي حي الطفايلة، مطالباً بمعالجة أوجه النقص والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللجنة الاستشارية تعتمد الإطار التنفيذي لمشروع "مدينتي تهتم" وتقر موعد إطلاق التحدي الوطني

أخبار محلية اللجنة الاستشارية تعتمد الإطار التنفيذي لمشروع "مدينتي تهتم" وتقر موعد إطلاق التحدي الوطني

الصفدي يبحث مع تورك تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

أخبار محلية الصفدي يبحث مع تورك تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

الوزير المصري يكشف عن حلول مرتقبة مع شركة البوتاس لإنهاء قضية أراضي الغور

شؤون برلمانية الوزير المصري يكشف عن حلول مرتقبة مع شركة البوتاس لإنهاء قضية أراضي الغور

رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية

وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة

أخبار محلية تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - اسماء

نائب تحت القبة: تعديلات "الملكية العقارية" جعلتني أفكر بالاستقالة .. "سامحونا"

شؤون برلمانية نائب تحت القبة: تعديلات "الملكية العقارية" جعلتني أفكر بالاستقالة .. "سامحونا"

النائب السعود لوزير الصحة: "حوّل" المركز الصحي في حي الطفايلة إلى روضة أو "سكره" !

شؤون برلمانية النائب السعود لوزير الصحة: "حوّل" المركز الصحي في حي الطفايلة إلى روضة أو "سكره" !

العودات يكشف تفاصيل جديدة حول تقدير تعويضات العقارات المستملكة

شؤون برلمانية العودات يكشف تفاصيل جديدة حول تقدير تعويضات العقارات المستملكة



 
 






الأكثر مشاهدة

 