النائب السعود لوزير الصحة: "حوّل" المركز الصحي في حي الطفايلة إلى روضة أو "سكره" !

وقال السعود، خلال جلسة مجلس النواب، إنه "محمل بأمانة من أبناء حي الطفايلة"، داعياً وزير الصحة إلى زيارة المركز والوقوف على احتياجاته والمعاناة التي يواجهها في ظل النقص الحاصل في الكوادر والمعدات.
وختم السعود حديثه بعبارة: "حوّله لروضة أو سكّره"، في إشارة إلى عدم رضاه عن مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المركز لأهالي حي الطفايلة، مطالباً بمعالجة أوجه النقص والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
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