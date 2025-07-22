النائب السعود يُسهِم بتوفير مساعدات إنسانية لغزة ويبحث سبل إدخالها مع "الخيرية الهاشمية"

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الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني، النائب المهندس سليمان عبدالعزيز السعود، بأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، لبحث آليات دعم الأشقاء في قطاع غزة وتعزيز الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع. اضافة اعلان





وأكد النائب السعود خلال اللقاء أن هناك مساعدات غذائية متنوعة بالإضافة الى حليب الاطفال ومساعدات طبية وكراسي متحركة وعيادات متنقلة متوفرة من خلال عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من أبرزها منظمة "العناية الدولية للمعدات الطبية"، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود الرسمية والأهلية لتجاوز التحديات اللوجستية وضمان إيصال المساعدات للجهات الأكثر حاجة.



من جانبه، أوضح الدكتور الشبلي أن الهيئة تواصل جهودها في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة رغم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعيق إدخال المواد وتحدّ من حرية توزيعها داخل القطاع.



وأشار إلى أن المخابز والمطابخ الميدانية التابعة للهيئة ما زالت تواصل عملها في توفير وجبات الطعام اليومية، رغم شحّ المواد الأولية وارتفاع وتيرة الاحتياجات الإنسانية، مؤكداً أن الهيئة تعمل بكل طاقتها للحفاظ على استمرارية هذه الخدمات الأساسية.



ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الوطنية لمساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز صمود أهالي غزة في ظل ما يتعرضون له من عدوان وحصار خانق.