النائب الشديفات يعتذر لقاعدته الانتخابية لأنه منح الثقة لحكومة الخصاونة

الوكيل الاخباري - قال النائب يزن الشديفات إن ما قامت به الحكومة باتفاق "سوء" إعلان النوايا مع الاحتلال لهو ضرب بعرض الحائط لإرادة الشعب وتطبيع معلن، ولولا جرأة الاحتلال في الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية التي تجاوزت حكومة "بشر الخصاونة" التي نفى وزير إعلامها صباحا ووقع عليها وزير مياهها مساء.

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وقال الشديفات خلال كلمته في مجلس النواب: في اللحظة التي قبلت فيها الحكومة التوقيع على اتفاقية مع عدو غاصب أصبحت تمثل نفسها ولا تمثل الشعب الأردني، مقدما اعتذاره لقاعدته الانتخابية بعد "أن أعطى الثقة لحكومة وقعت اتفاقية مع العدو".

وأعلن أنه يمثل المفرق وأهالي منشية بني حسن والشديفات، ولن يقبلو الموافقة على أمر يجلب العار، ولن يبدلو قطرة دم شهيد بماء الدنيا كلها، متسائلاً: كيف أن أقبل ومقابر شهداء الجيش العربي والجيش العراقي في المفرق؟

ودعا الشديفات النواب إلى استعمال كل الوسائل الدستورية المتاحة لاسقاط هذا الاتفاقية التي وصفها بـ"الملعونة".