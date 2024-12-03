النائب الشقران تطالب الحكومة بفتح معبر جابر وتفعيل التجارة البينية مع سوريا

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الوكيل الإخباري- طالبت النائب آمال الشقران الحكومة بالعمل على فتح معبر جابر وتفعيل التجارة البينية مع سوريا. اضافة اعلان





وقالت الشقران اليوم الثلاثاء خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، إن التجارة البينية مع سوريا كانت تخدم 5 آلاف عائلة في لواء الرمثا بشكل مباشر والعديد من سكان اللواء ومحافظة إربد.



وأضافت أن سكان لواء الرمثا ومحافظة إربد كانوا يحصلون على السلع بأسعار منافسة مما يشجع التجارة ويوفر فرص العمل ويحقق النمو الاقتصادي.



وأشارت الشقران إلى ضرورة النظر بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والجيش والأمن بالإضافة لإعادة النظر بقضية الإعفاءات الطبية لحين تحقيق التأمين الصحي الشامل.