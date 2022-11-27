النائب الشقران رئيسة لملتقى البرلمانيات الأردنيات

الوكيل الإخباري - قرر ملتقى البرلمانيات الأردنيات، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، برئاسة النائب روعة الغرابلي، إعادة تشكيل مكتبه الدائم.

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وتوافق الملتقى على انتخاب النائب آمال الشقران رئيسة له، والنواب: تمام الرياطي نائبًا للرئيس، وإسلام الطباشات مقررة، وأسماء الرواحنة ناطقًا إعلاميًا.



وقالت الشقران إن المرحلة المُقبلة ستكون مرحلة بناء على ما تم تأسيسه لتحقيق أهداف الملتقى والنهوض بواقع المرأة وتمكينها بُغية الوصول إلى المواقع القيادية.



وكانت الغرابلي قد أشادت بجهود أعضاء المُلتقى خلال ترؤسها له في الفترة الماضية.