الثلاثاء 08-02-2022
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الثلاثاء، 08-02-2022 10:12 م

النائب الصرايرة: المدارس تحتاج 4 آلاف حارس وأصبحت وكراً للحشيش

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الوكيل الاخباري - وجّه رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الأستاذ الدكتور طالب الصرايرة، نقدا لاذعا لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، قائلا إن خطاب الموازنة كان انشائيا مكررا، وغابت عنه الحقائق التي تصف الحالة الاقتصادية، كما أنه كان صادما جدا لعدم وجود تغيير على النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة.اضافة اعلان


وأضاف الصرايرة في كلمته خلال مناقشات الموازنة، الثلاثاء، إن النهج الاقتصادي الذي نسير عليه فيه إمعان بالاعتماد على الضرائب، ما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة، وهو ما يعتبر قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة، مشددا على أن "رغيف الخبز هو السبيل للأمن".

وطالب الحكومة باتخاذ قرار بوقف الدراسة في المدارس التركية.

واستغرب اعلان ديوان الخدمة المدنية عن (500) شاغر لوظيفة حارس مدرسة، قائلا إن وزارة التربية تحتاج (4000) حارس، حيث أن "المدارس أصبحت وكرا لتجار الحشيش والمخدرات نتيجة عدم وجود حراس".

 




 

 


 

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