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النائب الطراونة: آخر زيادة على الرواتب كانت قبل 15 عاما

جانب من الكلمة
جانب من الكلمة
الثلاثاء، 03-12-2024 10:55 ص
الوكيل الإخباري- دعا النائب إبراهيم الطراونة إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام، لافتا إلى أن آخر زيادة على الرواتب كانت قبل 15 عاما.اضافة اعلان


وتساءل الطراونة اليوم الثلاثاء خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب عن السياسات والخطط الحكومية التي تحمي الاستثمارات المحلية وتعمل على جذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز الاقتصاد الأردني.

كما حث الحكومة على استخراج الموارد الطبيعية التي يتمتع بها الأردن وعدم تركها في باطن الأردن والحديث فقط عن قيمتها، متسائلا أيضا عن المدد الزمنية لانعكاس قيمة هذه الموارد على الموازنة.

ودعا الطراونة الحكومة إلى العمل على تحصين الجبهة الداخلية في ظل الأزمات التي تعج بالمنطقة وخاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط تخاذل المجتمع الدولي في وقف الحرب على القطاع.

وحث الحكومة أيضا على تقليل الفجوة بين المحافظات والأطراف والتعامل مع كافة المناطق بعدالة اجتماعية.
 
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