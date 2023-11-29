الأربعاء 29-11-2023
الوكيل الاخباري
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

مع قرب انتهاء مهلة التأجيل.. بوادر اتفاق تلوح في الأفق حول لائحة أجور الأطباء

عشائر الشركس يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية ووقوفهم صفا واحدا خلف الملك

المقاومة تعلن إطلاق سراح رهينتين روسيتين اليوم

الصفدي يطير إلى نيويورك للمشاركة باجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

الأونروا: نحن بحاجة إلى فتح عدة معابر كي نتجنب كارثة في غزة

"الشباب النيابية" تكرم البطلين الحمود والعرجان

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 3325 شخصاً منذ 7 أكتوبر في الضفة

قرار هام وعاجل من حركة حماس

حوارات المستقبل تنظم لقاء حول آثار العدوان الإسرائيلي ضد غزة على الأردن

عاجل

المقاومة تعلن إطلاق سراح رهينتين روسيتين اليوم

الأربعاء، 29-11-2023 12:29 م

النائب العجارمة يحول سؤاله للحكومة الى استجواب

2021_01_07_01_16_26


الوكيل الإخباري - حوّل النائب فراس العجارمة سؤاله النيابي حول مشروع صرف صحي منطقة ناعور الى استجواب، وذلك لعدم كفاية الرد من وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود.

اضافة اعلان


وقال العجارمة خلال جلسة نيابية رقابية الأربعاء، لقد استبشرنا خيرا بعد البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في ناعور، حيث عانى المواطنون منذ 3 عقود من عدم وجود هذه الخدمة، الا ان المشروع واجه تعثرا ومشاكل مع الشركة المنفذة، مشيرا الى ان سؤاله النيابي مضى عليه نحو عام ومنذ ذلك الحين تم التواصل مع الحكومة بجميع الوسائل للاستيضاح ولا زال المشروع يراوح مكانه .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
233

"الشباب النيابية" تكرم البطلين الحمود والعرجان

420222693951987755660

رفع جلسة النواب نتيجة فقدان النصاب القانوني

1120232115537662171975

رئيس مجلس النواب والسفير الهنغاري يؤكدان دعم جهود جلالة الملك لوقف الحرب على غزة

WhatsApp Image 2023-11-28 at 5.53.46 PM

المعايعة يبحث والسفير الكويتي تعزيز التعاون الثنائي

WhatsApp Image 2023-11-28 at 4.56.51 PM

كتلة البرنامج النيابية تجتمع بأعضاء برنامج زمالة البرلمانية

22

عمل الأعيان تقر معدل تنظيم العمل المهني كما ورد من النواب