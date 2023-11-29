النائب العجارمة يحول سؤاله للحكومة الى استجواب

الوكيل الإخباري - حوّل النائب فراس العجارمة سؤاله النيابي حول مشروع صرف صحي منطقة ناعور الى استجواب، وذلك لعدم كفاية الرد من وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود.

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وقال العجارمة خلال جلسة نيابية رقابية الأربعاء، لقد استبشرنا خيرا بعد البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في ناعور، حيث عانى المواطنون منذ 3 عقود من عدم وجود هذه الخدمة، الا ان المشروع واجه تعثرا ومشاكل مع الشركة المنفذة، مشيرا الى ان سؤاله النيابي مضى عليه نحو عام ومنذ ذلك الحين تم التواصل مع الحكومة بجميع الوسائل للاستيضاح ولا زال المشروع يراوح مكانه .

