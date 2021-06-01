النائب العجارمة يعلن عدم رغبته بالعودة إلى مجلس النواب

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أكد النائب أسامة العجارمة عدم رغبته بالعودة إلى مجلس النواب، قائلا: "حتى تكون المرحلة القادمة بارزة الملامح لا ريب في توجهاتها وخطابها اقول للجميع وأعلن للاحرار وجمهور المراهنين انني لا املك ادنى مستويات الرغبة في العودة الى مجلس النواب".وقال العجارمة في بيانه اليوم الثلاثاء، إنه ظفر بما هو اعظم شأنًا، موجها رسالته لمن وصفهم يدعون حرصهم على عودته إلى المجلس، "خلوا عنكم عبء جهدكم المزعوم وخوفكم المزيف على بقائي في مجلس النواب غير الشرعي وبلهجتنا وحتى تكون رسالتي اوضح وابلغ (اركوا ربابتكم)".ودعا العجارمة من يجد في عودته لمجلس النواب إنتصاراً، إلى عدم استمرار نصرته، اما من يجد في مشروع تطهير الاردن من العملاء مشروعه ويمثل طموحاته وفكره، فله التحية من القلب إلى القلب.وأضاف، "إلى المترددة نفوسهم.. إلى كل من لا يعلم حتى الان اين وجهته اقول لك يا اخ الوطن: إقرأ بوصلتك في عيون اطفالك إقرأ حجم الغضب وحجم القهر فيها وسترشدك تلك المقل البريئة عن الوجهة الوحيدة نحو مستقبلهم.. نحو اردن طهور".