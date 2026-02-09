النائب العرموطي يتعرض لوعكة صحية تحت القبة

الوكيل الإخباري- تعرض رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي، اليوم الاثنين، لوعكة صحية مفاجئة قبيل بدء أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

وكان العرموطي شعر باختلال توازنه وسط ترجيحات بأن تكون ناجمة عن هبوط في ضغط الدم.