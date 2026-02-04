النائب العماوي يوجه سؤالاً حول التأمين الصحي لموظفي البريد الأردني

12:05 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763262 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وجه النائب مصطفى العماوي سؤالاً حول التأمين الصحي لموظفي مؤسسة البريد الأردني خلال مداخلة أثناء جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، مؤكدًا الحاجة الملحّة لتصويب أوضاع الموظفين الذين يعتبرون من العاملين في مؤسسة حكومية مملوكة بالكامل للدولة. اضافة اعلان





ووجّه العماوي استفساراته إلى الحكومة بشأن حرمان موظفي البريد الأردني من التأمين الصحي، سواء العام أو الخاص، مطالبًا بضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل.



ورغم رد وزير البيئة أيمن سليمان بأن المؤسسة قامت بتحويل التأمين الصحي من الخاص إلى العام، أكد العماوي أن الموظفين لا يزالون بلا تغطية صحية حتى الآن، معاتبًا الحكومة على توقف التأمين الصحي عن موظفي المؤسسة، ومشدّدًا على ضرورة تصويب أوضاعهم بشكل فوري.



وقال العماوي إنه سيعلق جوابه على الحكومة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التأمين الصحي الكامل لموظفي البريد، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يشكل ظلمًا للموظفين الذين يقدمون خدمات عامة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.



وأكد أن قضية التأمين الصحي لموظفي البريد تمثل حقًا أساسيًا للموظف الحكومي، ويجب أن تكون أولوية لدى الحكومة لتلافي أي تداعيات اجتماعية أو قانونية مستقبلية.

تم نسخ الرابط





