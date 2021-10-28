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الخميس، 28-10-2021 09:07 ص

النائب العياصرة يطالب لجنة الصحة النيابية بلقاء سناء قموه

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الوكيل الإخباري- طالب النائب عمر عياصرة لجنة الصحة النيابية بلقاء الدكتورة سناء قموه والاستماع لحقيقة ما توصلت له من بحوث حول تلوث الغذاء الاردني.

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ودعا النائب العياصرة إلى عرض دراسة مديرة المختبرات السابقة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سناء قموه على لجنة محكمة، مشدداً على ان دفاع المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات كان مقلقاً.


طلب النائب العياصرة جاء بعد مقابلات إعلامية لمدير مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، وسناء قموه حيث قال الاول، إن الغذاء في الأردن يخلو من المواد المسرطنة، والبرامج الرقابية في المؤسسة تتابع الأغذية المستوردة والمحلية وهو ما يُطلق عليه "الغذاء المتداول".

فيما قالت مديرة المختبرات السابقة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سناء قموه، إنها تتحدث عن أبحاث علمية أجرتها في أثناء عملها الأكاديمي، وذكرت أنها خلال وظيفتها في المؤسسة رئيسة للمختبرات حاولت بكل جهدها أن تجري الفحوص والتأكد من الصلاحية "لكن هناك من يتصدى بحيث ألا يصل للمستهلك غذاء سليم".


 




 

 


 

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